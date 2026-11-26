中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法被調查，陸委會副主委沈有忠今天表示，此事反映中共目前對21大人事尚未形成完整方向與規劃，預料明年中共21大前，仍會有不少人事震動。

沈有忠今天出席東海大學中國大陸暨區域發展研究中心舉辦的「APEC峰會與兩岸關係的新動態地緣競爭與產業鏈重組」座談會，會前接受媒體聯訪時作上述表示。

沈有忠表示，對於中共高層落馬的具體細節不便多做評論，但從結構面觀察，在中共所謂從嚴治黨的背景下，預料在明年中共21大前，仍會有不少人事震動。這在某種程度上也反映出中共目前對於21大的人事布局，看起來尚未形成完整的方向與規劃。

他說，預料明年上半年，中共地方一把手仍將繼續做調整，陸委會將持續掌握相關軍方、政治局及各地人事動向。