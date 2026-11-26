美中元首在半年內會面3次，北京釋出兩國關係緩和的訊息。但華府智庫史汀生中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻指出，北京把握目前的契機，為美國總統川普卸任後，華府對中鷹派可能會反撲作準備，包括強化美中合作正當性，以及透過外交爭取美國民心等。

美國「外交事務」（Foreign Affairs）雜誌25日刊登孫韻題為「中國正為緩和局面的終結做準備，川普之後鷹派反撲將來臨」的文章指出，北京近期宣稱中美關係已進入緩和階段，川普第2個總統任期的對中政策為「建設性戰略穩定」，意味雙方透過相互妥協與互惠，在貿易、台灣及科技，尤其是人工智慧等各種議題上，管理雙方的摩擦。

同時，川普也放棄大國競爭的論述，尋求與習近平建立更友好的關係。

但不少分析人士認為，當前美中關係的緩和只是曇花一現，隨著2028年美國總統換屆，下一任總統很可能重新採取更強硬的對中競爭政策。尤其是民主黨在期中選舉大獲全勝，更加深北京對未來美中關係前黯淡的看法。

文章表示，目前北京希望充分利用川普政府剩餘的2年任期，維持美中關係的正面發展，向美國人證明良好的雙邊關係是值得繼續維持；以及鞏固與川普政府打交道所取得的成果。

具體的策略包括，推動貿易協議與投資機會，透過外交爭取美國民眾的好感與支持，建立美國限制對台軍售的新常態，以及對區域內的美國盟友採取更強硬立場，尤其是日本與菲律賓。

這篇文章提到，雙方的貿易協議，例如中國承諾採購美國大豆與飛機，以及成立貿易與投資委員會等，並非最終目標，最重要是強化及鼓勵美中繼續合作。一旦華府認定正面的雙邊關係所帶來的好處，就會希望將這股良好態勢延續下去。

文章表示，這也是為什麼今年美中元首峰會的戰略定位，對北京這麼重要；因為北京希望透過改變兩國關係的定義，盡可能增加正面互動，逐漸扭轉華府決策圈將中國視為「生死攸關敵人」的觀念。

這篇文章還說，北京還持續推動文間交流，包括今年9月習近平訪美期間，邀請10萬名美國年輕人在未來5年前往中國訪問及留學，也是希望爭取美國民心。

文章表示，即使在最差的情況下，2028年後美中重新回到大國競爭的關係，對北京而言，改善雙邊關係可以為下一階段的競爭設定一個更高的起點，百利而無一害。