中國大陸利用人工智慧（AI）技術查出貪腐案。中共中央紀委國家監委今年1月披露科技反腐案例，指浙江江山市1項市區照明工程有26間公司入標，中標公司的技術沒有明顯優勢，技術得分卻遠高於平均分。當地監管系統比對評分後發出提示，紀檢人員循線查出有人干預評標，更揭發1名幹部早年為指定企業量身訂造採購條件、收取逾20萬元人民幣。

據鳳凰網，辦案人員調查照明工程期間，發現評標專家受到干預，有關人員收取了50萬元（人民幣，單位下同）好處費。調查再牽出另宗發生於2020年的採購案：江山市國有資產管理服務中心融資建設科原負責人馮疆，曾按某間企業的產品規格設定採購要求，協助對方中標，並收取逾20萬元。2025年11月，馮疆因受賄罪被判監2年半。

人民大學公共管理學院教授王叢虎表示，以往監管部門多在收到投訴或舉報後，才翻查個別工程的檔案。有些大型工程的紙本標書要用貨車運送，單是找齊資料，已可能要花上數日。

然而，當標書及評分紀錄電子化後，監管人員可以用人工智慧及大數據工具，將不同年份的項目放在一起比較。王叢虎舉例，5、6間公司競投同項工程，其中1間中標，單看這次結果並無特別，但若翻查過去十多年的紀錄，發現每逢這批公司一同入標，總是同一間勝出，其餘幾間長期「陪跑」，便值得跟進。

同時，監管人員可再比對股權及雇員資料，查明這些表面上互相競爭的公司是否由同1人控制或為同批員工。

另一類容易被單一文件掩蓋的問題，是有人將1項工程拆開規避公開招標。湖南省紀委監委10月披露，武岡市1條主幹道的南、北輔道被列作2項工程，造價分別為325萬及277萬餘元。2項各自低於須公開招標的400萬元門檻，合計卻超過600萬元。

當地用於識別工程拆分的監管系統發現異常，人員複查後發現，2項工程由同單位負責；施工地點、建設內容及資金來源均相同，開工日期也相近；線索移交紀檢監察機關後，負責項目的國企董事長、總經理等3人被立案調查。

據《安徽日報》6月報導，合肥用於監管公共資源交易的AI模型，已累計監測逾20萬份投標文件，為公安機關偵破324宗串通投標案提供技術支持。安徽其後於9月部署新一輪專項治理，要求逐一複查2021年以來的工程建設項目，由人員配合AI核查招投標紀錄。