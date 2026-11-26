日前赴深圳參加APEC會議的俄羅斯總統普亭，當時下榻於深圳康萊德酒店。該酒店的中餐行政總廚透露，普亭「非常喜歡吃我們的粵菜」，離店前還專門打包幾道菜帶上飛機。

酒店的中餐行政總廚透露，「總統先生非常喜歡吃我們的粵菜，滷味、鮮沙薑焗黃魚、玫瑰醋汁膏蟹蒸肉餅都是反覆點的」，離店前還專門打包幾道菜帶上飛機。

酒店總經理介紹，離店前夕，普亭留下親筆簽名，並寫下「謝謝」，俄國團隊還贈送伏特加等本土特產作為回禮。

酒店總經理卡特向記者回憶了普亭一行離店時的場景：「總統先生身邊有翻譯，他自己本身可以說簡單的中文。他說謝謝酒店周到的服務，並表示整個代表團對我們服務和設施非常滿意。」

香港01引述深圳衛視指，酒店最初並未預計普亭會食用酒店的中國菜。接到隨行團隊轉達「總統喜歡中國菜」需求後，廚房團隊結合廣東本地特色調整菜單，最終確定由酒店全程負責代表團每日餐食。普亭點名要酒店的鮮沙薑焗閩東大黃魚；玫瑰醋汁膏蟹蒸肉餅、紅燒牛坑腩也在菜單之列。

報導引述酒店中餐行政總廚歐國清說，「我們做的滷水豬腳、豬耳朵味道非常好。總統先生吃完之後第2天又特意點了。反覆點的還有閩東大黃魚、玫瑰醋汁膏蟹蒸肉餅等，最後還打包上了飛機」，歐國清還分享了個細節：「工作人員每餐收餐時發現，盤子吃得非常乾淨。」隨行人員也向酒店反饋「總統先生非常喜歡吃這裡的潮粵菜」。

美國總統川普亦對APEC期間的餐飲表示讚賞。當地時間22日晚，在美國維吉尼亞州1場晚宴上，在被問及「你最喜歡的中國菜是什麼」時，川普回答：「我想我喜歡中國菜。你知道嗎？（在深圳）我吃到了很棒的中國菜，但不知道叫什麼。不過真的很好吃。還配了漂亮的『帽子』。」（But it was very good…with a beautiful hat）

陸媒引述多位參與歡迎晚宴烹飪的大廚表示，如果川普確實是在點讚1道「蓋帽菜」，有可能是廣府點心三拼。盛放點心的蒸籠形似帽子，還有來自廣州番禺的非遺技藝。廣式竹木盛器製作技藝第4代傳承人程佑聰也認為，蒸籠蓋或許就是川普所說的「帽子」。