大陸外交部長王毅25日在北京與荷蘭外交大臣柏倫琛（陸譯貝倫德森，Tom Berendsen）舉行會談，就中荷關係等共同關心的問題深入交流。中荷認可有必要開展人工智慧國際合作，支持加強軍事應用人工智慧多邊治理，支持聯合國發揮應有作用；會後雙方發布「中荷外長共識聲明」。

目前因受美國限制，荷蘭阿斯麥（ASML）的新型光刻機無法賣到中國大陸，嚴重影響大陸的晶片更迭速度，也影響大陸AI企業使用國產晶片的布局。去年9月底，荷蘭政府接管由陸企「聞泰科技」全資控股的半導體製造商「安世半導體」（Nexperia）一案，目前爭議也還未解決。

據新華社25日報導，聲明裡提到，雙方討論了雙邊經貿關系中的機遇和關切，認識到通過現有管道，就半導體等多領域合作保持密切溝通交流的重要性，並重申雙邊出口管制對話的重要性。同時，荷蘭重申堅持一個中國政策。

雙方致力於維護以世界貿易組織（WTO）為核心的多邊貿易體制，認為對WTO進行有意義的、必要的、全面的改革非常重要。雙方強調以規則為基礎的自由開放國際貿易和公平競爭的重要性。

雙方重申支持多邊主義，尊重以聯合國為核心的國際體系，和以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，承諾在聯合國改革進程中維護上述準則，推動聯合國切實履職，改革完善全球治理。雙方承諾維護《聯合國憲章》、國際法以及聯合國三大支柱，即和平與安全、發展和人權。雙方同意建立多邊事務磋商機制。雙方同意就軍控、裁軍和核不擴散開展雙邊磋商。

雙方認識到人工智慧技術對經濟社會發展的潛在影響，認可有必要開展人工智慧國際合作，應對該技術相關機會和風險。雙方支持加強軍事應用人工智慧多邊治理，支持聯合國發揮應有作用。雙方注意到彼此對人工智慧發展與安全討論所做的貢獻，歡迎繼續就此議題進行溝通。

另外，荷蘭與中國是氣候合作夥伴，雙方透過在氣候適應、綠色轉型等領域加強交流、深化合作，共同推進氣候行動。兩國強調將繼續密切合作，推動《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）和《巴黎協定》全面有效落實，並重申這2份文件是多邊氣候治理的根本法律基礎和主管道。

雙方聲明也提到，實現所有人的平等權利需要在全球範圍採取重要行動。雙方重申共同推動實現這一目標。