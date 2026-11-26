中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧突然落馬，震動政壇。上海是中國大陸的金融中心、也被視為「入常」的政治跳板，誰會接替陳吉寧主掌上海，引起各方關注。港媒回顧過去30多年政治局委員落馬後的接任安排，或可窺見中共中央處理類似事件的慣常邏輯。誰接替陳吉寧，相信很快就會正式公布。

星島日報26日刊出署名文章指出，1995年4月27日，身兼政治局委員的陳希同因「王寶森案」引咎辭去北京市委書記。當日中央迅即派時任政治局委員、中紀委書記尉健行兼任、穩定局面；尉健行兼任北京書記長達兩年多，至1997年8月中共十五大召開前，才由北京市長賈慶林接任市委書記。尉健行則晉升政治局常委。

2006年9月24日，上海市委書記陳良宇捲入社保基金案，被免職及立案檢查，翌日（9月25日）上海市長韓正代理市委書記職務。不過這只是過渡安排。2007年3月即陳良宇被查後半年，時任浙江省委書記習近平接任上海書記，並於同年的十七大晉升政治局常委。

2012年3月15日大陸全國兩會結束，身兼政治局委員的重慶市委書記薄熙來因「王立軍事件」被免職，同日國務院副總理張德江空降「救火」，兼任重慶市委書記，穩定局勢。半年後，吉林省委書記孫政才接任重慶「一把手」，並於十八大「入局」，而張德江則「入常」。不過主政重慶4年多後，孫政才在2017年7月15日也被免職，由貴州省委書記陳敏爾接掌。9天後，中央官宣孫政才涉嫌嚴重違紀違法受查。同年10月，陳敏爾在中共十九大順利晉升政治局，目前是天津市委書記。

該文指，綜觀過往，當大陸有政治局級別的地方大員落馬，中共中央幾乎都會即日或1、2天內公布接任或代理職務的人選，以便快速穩住局面，因此，接替或代理陳吉寧上海書記職務的人選，相信很快就會正式公布。如無意外，政治局會議將於近日召開，可能會有相關決定。「上海市長朱忠明剛上任不久，是否先代理？還是由其他省委書記或政治局委員直接空降上海？」無論誰來，都將牽動明年二十一大整個人事布局。