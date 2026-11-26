路透報導，川普政府對十四個主要貿易夥伴加徵新關稅，因應美方所稱的產能過剩問題，中國大陸將面臨最高稅率，華府指控中國廉價出口商品充斥全球市場。大陸外交部發言人郭嘉昆昨表示，「產能過剩」是一個偽命題，中方反對以此為藉口進行政治操弄；中美雙方應共同落實兩國元首達成的重要共識，維護中美經貿關係穩定發展態勢。

郭嘉昆指出，中方在處理中美經貿問題的立場是一貫明確的，關稅戰、貿易戰不符合任何一方利益，雙方應在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決有關問題。

彭博報導，這波新關稅，可能使美國關稅稅率恢復至今年二月美國最高法院推翻川普對等關稅前水準。美國政府先前已用三○一條款針對「強迫勞動」問題課徵新關稅，取代部分被推翻的關稅，接下來針對「產能過剩」問題實施的關稅，可能進一步填補剩餘的關稅缺口。

MarketWatch網站報導，預料美國政府會遵守已談妥的關稅上限，例如對歐盟設定百分之十五的上限，以及將川普第二任期對大陸商品加徵的關稅維持在雙方議定的百分之廿上限。

彼得森國際經濟研究所資深研究員洛夫莉表示，關稅還可能被用作施壓工具，要求各國遵守貿易協議中的投資承諾，並推動另外幾項正在談判中的協議盡快拍板。

美國貿易代表署前副總法律顧問馬傑魯斯說，針對產能過剩祭出關稅，是川普政府貿易策略核心支柱之一，也是這屆政府希望留下的重要政策遺產。大陸長期高度依賴出口帶動經濟成長，引發歐、美反彈，因為大陸過度生產問題正威脅歐洲工業核心地帶。