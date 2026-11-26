美國紐約東區聯邦法院一個陪審團廿四日對華為案做出判決。對於中國大陸科技巨頭華為及三個子公司被控十二項罪名，陪審團裁定十項成立，包括竊取商業機密和逃避美國對伊朗制裁等。不過，最嚴重的「陰謀參與有組織犯罪」罪名，即指控華為是「犯罪企業」，陪審團裁定華為無罪，結果將於明年九月宣判。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨回應時強調，「中國政府堅決反對美方打壓遏制中國企業，堅定支持中國企業，維護自身正當合法權益」。

陪審團經過將近一周審議做出裁決，認為華為及三家子公司華為設備、美國華為設備和未來威科技公司，參與長達數十年犯罪活動，藉由規避美國對伊朗制裁、竊取商業機密、電信詐騙、銀行詐騙和洗錢等手段為華為謀利。陪審團並認定華為及子公司長期陰謀竊取美國公司的智慧財產權，受害者包括華為的競爭對手和商業夥伴。

庭審認為，華為宣稱從二○一一年開始限制伊朗業務並遵守美國制裁，事實上此類業務至少持續十年，華為還不實表示經營伊朗業務的星通是其商業夥伴而非全資子公司，並向銀行虛假陳述以獲得數十億美元貸款及美元清算服務。

華為案持續達八年。美國聯邦檢方二○一九年首度指控華為；此前華為財務主管孟晚舟二○一八年在加拿大被捕拘留三年。

美國政府最嚴厲的指控，是稱華為有組織、有系統盜竊商業機密和智財權，如同「犯罪企業」。辯方團隊則反駁，檢方不足以證明華為是「犯罪企業」。陪審團最終沒判定華為「陰謀參與有組織犯罪」。華為辯護律師赫伯利格表示，這顯示陪審團「否定美國政府對華為本質的論述」。預期華為將對有罪判決提上訴。

華為自二○一九年起實際上已被禁止在美國銷售產品，這項判決或許不會對其營運前景造成重大衝擊。不過，巨額罰款和被判有罪，仍可能阻礙其業務發展。