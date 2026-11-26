中共政治局委員、上海市委書記陳吉寧前晚遭官宣落馬，昨日官方動作連連，不僅已召開「全國黨內法規工作會議」，高層也在官媒撰文強調中共「猛藥去屙」，「開展史無前例的反腐敗鬥爭」。上海市長朱忠明則表示，陳吉寧被查「充分釋放了反腐敗鬥爭無禁區、全覆蓋、零容忍的強烈信號」。

據新華社，「全國黨內法規工作會議」廿四日至廿五日在北京召開，中共政治局常委蔡奇出席並講話，會上傳達中共總書記習近平指示稱，要堅持把「依規治黨」當作管黨治黨基本方式，緊扣加強黨的領導和黨的建設補短板、強弱項，更加注重制度學習教育及制度執行。蔡奇指出，要突出重點推動黨內法規工作提質增效，完善黨中央重大決策部署落實機制，推動健全全面從嚴治黨體系。石泰峰、李干杰、李書磊三位中共政治局委員出席。

人民日報昨也刊出大陸司法部長賀榮、中共中央政策研究室主任唐方裕的專訪及撰文。賀榮指出，要加強領導幹部依法辦事監督檢查、強化反腐敗法律法規制度供給。唐方裕則以「猛藥去屙」、「刮骨療毒」、「壯士斷腕」、「得罪千百人、不負十四億」形容「開展史無前例的反腐敗鬥爭」，以及堅持「打虎」、「拍蠅」、「獵狐」多管齊下。

繼前晚上海市委常委擴大會後，昨日該市另外三套班子黨組（政府、政協、人大常委會）紛紛召開會議表示「堅決擁護黨中央決定」。上海市長朱忠明強調，陳吉寧被查「充分表明了我們黨有腐必反、有貪必肅的鮮明態度」。陳吉寧落馬公布當天，朱忠明還到上海市醫保中心調研「群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治工作」。

此案對雙城論壇是否造成影響？大陸國台辦發言人張晗昨表示，雙城論壇為促進兩地各領域交流合作發揮了積極作用，大陸支持包括兩岸城市交流在內的兩岸各領域交流合作。

本報記者昨日午間前往上海市政府正對面的音樂噴泉及上海博物館一帶，與一街之隔的熱鬧景象形成對比，上海市府大門前仍維持一定警戒，兩邊可見「上海市人民政府」、「中國共產黨上海市委員會」及「上海市人民代表大會常務委員會」等字樣，維安配置與平日相仿，未見明顯不同。