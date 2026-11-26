在今年「川習三會」於深圳登場後，大陸南方航空廿四日公告，旗下廈門航空與美國波音公司簽署協議，將購買五十架波音737 MAX 8客機，按目錄價格計算，總值約七十四億美元（約新台幣兩千四百五十二億元）。這是波音近十年來在大陸取得的最大一筆飛機訂單。昨日大陸商務部也公布雙方廿三日至廿四日在北京舉行中美貿易理事會項下「農業工作組」首次會議，但未有細節。

南航公告提到，這批客機預計於二○三一年至二○三四年分批交付，交易尚須經股東會審議及大陸有關部門批准。波音給予廈航較大幅度的價格優惠，實際成交金額未公布。此次採購有助於廈航因應遷往廈門翔安國際機場營運的需求，並推動福建航空樞紐建設、改善機隊配置。

另據香港「南華早報」昨引述業界知情人士報導，大陸民航局正研擬自明年起推動航空業整併，考慮合併及重組規模較小、經營虧損的航空公司，以改善產業獲利，相關措施可能影響波音及空巴的客機訂單。有大型國有航空公司人士預估，到二○三○年，大陸航空公司數量可能減少。

此外，大陸商務部昨公布，十一月廿三日至廿四日，中美雙方在北京舉行中美貿易理事會項下農業工作組首次會議。雙方以中美元首會晤重要共識為引領，就農產品監管及市場准入、農產品貿易等議題進行了坦誠、深入、建設性交流。消息指，中美雙方將繼續通過農業工作組加強溝通，推動解決各自農業領域關切，助力中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。但大陸商務部並未透露雙方協商內容和細節。

川習三會十九日在ＡＰＥＣ會議場邊舉行。關於涉台內容，大陸國台辦發言人張晗昨回應官媒詢問時解讀稱維護台海和平穩定是中美雙方的最大公約數。她強調，「川普總統表示，美國不支持台獨。希望美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，妥善處理台灣問題，將不支持台獨落到實處，避免台灣問題干擾中美關係大局」。而就外交部長林佳龍指出川普稱「不支持台獨」是中共官媒話術、陸委會主委邱垂正也說這非事實，張晗則回應指民進黨當局「自欺欺人」。