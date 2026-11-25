中國大陸國台辦今天藉電視劇「逐玉」線上兩岸粉絲會聲稱民進黨禁限兩岸民眾交流，違反民意。陸委會反駁，交流非服務於特定政治目的，中共經常刻意將單純交流活動染上政治宣傳色彩，才是阻礙兩岸正常有序交流的元凶。

演員張凌赫先前申請來台被拒，陸委會當時表示，張凌赫配合中共對台統戰，政治意圖操作令人反感，有權不歡迎張凌赫來台。

「逐玉」日前舉辦「劇在一起：『逐玉』兩岸粉絲見面會」，男女主角張凌赫、田曦薇出席與兩岸粉絲線上互動，吸引26萬人次觀看。

中國大陸國台辦發言人張晗今天說，樂見大陸文藝工作者通過各種方式與台灣民眾互動交流，也支持兩岸影視界展開各種形式的交流合作，共創更多精彩的文化作品。民進黨政府處心積慮阻撓禁限兩岸民眾交流往來，完全違逆民意，不得人心。

對此，陸委會表示，政府一貫支持健康有序、不設政治前提的兩岸文化與影視交流，真正的文化交流應該建立在對等、尊嚴與尊重創作自由的基礎上，而非服務於特定政治目的。

陸委會說，中共經常刻意操作，將單純交流活動染上政治宣傳目的，才是阻擾兩岸正常有序交流的元凶，不會得到台灣社會的認同。