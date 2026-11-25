大陸第4艘航空母艦建造進度曝光，外界稱為「004型」的航艦，目前正在遼寧省大連造船廠建造，衛星影像顯示，基本船體結構已經成形，規模將超越「福建艦」，並將成為大陸首艘核動力航空母艦。

軍事專家評估，該艦最快2027年下水，未來一旦投入部署，將進一步提升大陸海軍遠洋作戰能力，對美國及日本構成更大的軍事壓力。

美國軍事媒體「Defense News」報導，美國智庫「國防優先」（Defense Priorities）評估，004型航艦未來將搭載75至90架軍機。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）根據今年10月的衛星影像分析，尚未完工的船體長約322公尺、寬約46公尺，規模遠超大陸海軍其他水面作戰艦艇，船體內更發現疑似核反應爐防護艙的結構。

新加坡南洋理工大學海事安全專家許瑞麟（Collin Koh）指出，從目前的建造進度來看，004型航艦將於2027年下水，但距離正式部署，可能還需要5至10年。

許瑞麟提到，004型航艦若採用核動力，將能為電磁彈射系統提供更充裕的電力，有助於提升艦載機出動效率，也反映大陸海軍的戰略目標已不再局限於近海，而是放眼全球。

美國軍事歷史學者席布萊（David Silbey）認為，004型航艦規模將與美軍尼米茲級、福特級航艦相當，甚至可能搭載多達100架軍機；核動力也將大幅降低航艦對燃油補給的依賴，提升遠洋部署能力。

美國現有11艘核動力航空母艦，席布萊認為，若大陸持續擴充航母艦隊，將逐步建立過去欠缺的遠洋作戰能力。不過，大陸官方尚未證實第4艘航艦的動力配置及下水時程。