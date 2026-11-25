美國川普政府預料最快本周針對涵蓋大陸、台灣等16個貿易夥伴，依據301條款的「產能過剩」調查結果宣布新一輪關稅。大陸外交部發言人郭嘉昆25日表示，所謂「產能過剩」是一個偽命題，中方反對以此為藉口進行政治操弄。中美雙方應共同落實兩國元首達成的重要共識，維護中美經貿關係穩定發展態勢。

郭嘉昆指出，中方在處理中美經貿問題上的立場是一貫明確的。關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，雙方應在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決有關問題。

澳洲與所羅門群島25日簽署一項全面條約，明確這個太平洋島國境內不會設立外國軍事基地。這項條約被視為意在牽制大陸。

郭嘉昆指出，24日已就相關問題闡明了立場。國際社會應該幫助太平洋島國實現永續發展，同時各國在發展同太平洋島國關係時，應堅持島國自主發展為先、開放包容，有關合作不應針對第三方。