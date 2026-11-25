大陸商務部公布，中美雙方23、24日在北京舉行中美貿易理事會項下農業工作小組首次會議，雙方圍繞農產品監管、市場准入及農產品貿易等議題進行交流。

該部官網稱，中美雙方於23至24日在北京舉行中美貿易理事會項下農業工作小組首次會議。雙方以中美元首會晤重要共識為引領，就農產品監管及市場准入、農產品貿易等議題進行了坦誠、深入、建設性的交流。通報稱，雙方將繼續透過農業工作小組加強溝通，推動解決各自農業領域關切，協助中美經貿關係健康、穩定、永續發展。

中美元首會晤（川習三會）19日在亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議場邊舉行。美國總統川普在會晤前的開場發言中說，美國的農民表現非常出色，希望中國能為美國農民「多做一些」，「因為中國有著巨大需求，而我們完全能夠滿足這種需求。」

川普還提到與大陸國家主席習近平有「極為良好的私人交情」，兩人關係愈來愈密切。他說：「我們已經做到了對等關係，這就是我們想要的，別無所求。」

川普表示，過去1年半以來，美中在改善經濟關係方面有重大進展，包括成立貿易委員會，為原本極度失衡的關係帶來了更大平衡。委員會第1份提案，就是雙方同意各自對300億美元的貿易削減關稅。