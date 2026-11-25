日前深圳APEC峰會上，進行今年度以來的「川習三會」，以及大陸國家主席習近平、美國總統川普、俄羅斯總統普亭的三方會談，據陸方新華社新聞稿，川普在川習三會上重申「美方不支持台獨」。大陸國台辦25日表示，妥善處理台灣問題是中美關係穩定發展的關鍵。

大陸國台辦25日上午舉行例行記者會，香港鳳凰衛視記者問，中俄美元首深圳會晤就當前國際形勢交換意見，會中大陸國家主席習近平主席強調「要尊重彼此主權和領土完整」、「不能觸碰對方的底線」；在中美元首會晤中，川普重申美方不支持台獨立場。「輿論認為，各種重要訊號疊加在一起，是對台獨分裂勢力的一記重錘。請問對此有何評論？」

國台辦發言人張晗回應，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同心願，是實現中華民族偉大復興的必然要求。」

張晗稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係中最重要、最敏感的問題，妥善處理台灣問題是中美關係穩定發展的關鍵。搞台獨分裂，是逆世界潮流、歷史大勢而動，違背民族大義，沒有市場，更沒有出路。民進黨當局應認清形勢，徹底放棄台獨妄想，停止台獨分裂活動，否則只會一敗塗地。」