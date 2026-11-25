中共昨晚發布政治局委員、上海市委書記陳吉寧被查引發震動之際，中共中央政策研究室主任唐方裕今天在人民日報撰文強調「全面從嚴治黨」，但也指「世情、國情、黨情」發生深刻變化，全面從嚴治黨面臨許多新情況、新問題，中共的拒腐防變、執政能力都面臨重大挑戰。

這篇題為「新時代全面從嚴治黨的偉大成就（學習貫徹黨的二十屆五中全會精神）」的文章說，目前中共反腐敗鬥爭力度前所未有，主要體現在「開展史無前例的反腐敗鬥爭」；且堅持「無禁區、全覆蓋、零容忍」，「打虎、拍蠅、獵狐」多管齊下，「清除了一批腐敗分子，淨化了黨內政治生態」。

文章宣稱，中共18大後，以總書記習近平為核心的黨中央勇於直面一度出現黨的領導「弱化、虛化、淡化」、管黨治黨「不嚴、不實、不力」、黨內一些問題觸目驚心的嚴峻現實，堅定不移全面從嚴治黨，持續解決突出問題，從根本上扭轉了管黨治黨「寬鬆軟」狀況，剎住了一些長期沒有剎住的歪風，糾治了一些多年未除的頑瘴痼疾，消除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患。

這篇文章說，「新時代全面從嚴治黨」在總結成就、增強信心的同時，要清醒看到「面臨的風險和挑戰」。要清醒看到，隨著「世情、國情、黨情」發生深刻變化，全面從嚴治黨也面臨許多新情況、新問題。

文章表示，中共20屆五中全會通過的「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」提到，黨團結帶領人民維護國家主權、安全、發展利益任務更加艱鉅；黨團結帶領人民推動改革發展、維護社會和諧穩定任務更加艱鉅；黨保持先進性和純潔性任務更加艱鉅；黨在新形勢下的「執政能力、領導水平、隊伍素質、拒腐防變」面臨重大挑戰。

文章最後說，要以「強烈的政治責任感和歷史使命感」把上述決定部署落實好，把「新時代全面從嚴治黨」開創的「良好政治局面」鞏固好、發展好，在新的起點上開闢「管黨治黨、興黨強黨新境界」。