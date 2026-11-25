中國南方航空子公司廈門航空將購買50架波音737 MAX 8客機，標價約74億美元（約新台幣2441億元），這是美國飛機製造商波音（Boeing）近10年在中國獲得最大筆的飛機訂單。

中國南方航空昨晚公告，其控股子公司廈門航空有限公司24日與波音公司簽署協議，將購買50架737-8飛機。目錄價格合計約74億美元，計劃於2031至2034年分批交付，交易仍須獲得公司股東及中國相關政府部門批准。

川習三會19日落幕，美國總統川普（DonaldTrump）23日接受美國財經媒體CNBC訪問時表示，他認為中國將會同意增加採購250架波音飛機。

路透社指出，這是波音近10年來在中國獲得的最大飛機訂單。這項訂單源於今年5月川普與中國國家主席習近平於北京舉行峰會期間，中方承諾採購200架飛機。

報導說，自2017年以來，由於北京與華盛頓之間的貿易緊張關係，波音幾乎未能獲得來自中國的新訂單，不過仍持續交付先前訂購的飛機。

波音與空中巴士（Airbus）預測，為滿足市場需求，至2045年，中國將需要約9000架新飛機，數量超過其他地區。

另外，南方航空曾在今年4月30日公告，廈門航空擬購買35架空巴A320neo系列飛機，目錄價格約55.6億美元。