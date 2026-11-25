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陳吉寧落馬引發震撼 國台辦：繼續支持雙城論壇舉辦
中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧昨晚突然傳出被查，引發強烈震撼。中國大陸國台辦發言人張晗今天表示，會繼續支持台北上海城市論壇（雙城論壇）等兩岸交流合作。
中共官媒新華社昨天晚間發布，陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共中央紀委、中國國家監委審查調查。
陳吉寧原本仕途看好，被外界列為中共接班梯隊人選之一，這項消息不僅在中國政壇引發震憾，上海作為中國涉台活動重點地區，此事是否會對往後「雙城論壇」的舉辦或既有政策的執行等方面有影響，也受到關注。
張晗今天在國台辦例行記者會上回覆中央社記者上述提問時說，雙城論壇作為兩市間重要的機制化交流平台，為促進兩地各領域交流合作發揮了積極的作用。陸方支持包括兩岸城市交流在內的兩岸各領域交流合作。
她表示，陳吉寧的相關消息已經發布，「這也充分體現了以習近平同志為核心的黨中央，持之以恆推進全面從嚴治黨的堅定決心」。
陳吉寧1964年生，曾長期在英國留學及研究，受延攬返國後歷任北京清華大學校長、環保部長、中共北京市委副書記、北京市長等職，2022年10月起擔任上海市委書記。他是繼前上海市委書記陳良宇2006年被查後，又一名落馬的上海市委書記。陳吉寧也是中共20大產生的24名政治局委員中，第4名落馬的政治局委員。
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