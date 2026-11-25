大陸電視劇《逐玉》主演張凌赫、田曦薇日前出席兩岸粉絲見面會，談及台灣美食與風景時，從未去過台灣的張凌赫更難掩興奮，直呼「非常非常想去」，並將來台旅遊與和台灣粉絲見面列為「衷心的願望」。大陸國台辦發言人張晗25日表示，將支持兩岸影視界進行各種形式的交流合作，共創更多精彩的文化作品。民進黨當局處心積慮阻撓禁限兩岸民眾交流往來，完全違逆民意，不得人心。

張晗指出，有注意到在見面會互動中，大家還聊到了像皮影戲、秦腔、簪花、中醫藥等，張凌赫還現場揮毫用書法書寫下了「劇在一起，共赴山河」，田曦薇也向大家分享了她在大學時期赴台灣參訪交流的美好記憶，大量台灣網友表示「期待下來留言」、「期待下到台灣」。我想這是兩岸青年雙向奔赴最鮮明的展現。

張晗提到，情感和文化共鳴是兩岸同胞心靈契合的天然紐帶。「我們樂見大陸文藝工作者透過各種方式與台灣同胞互動交流，也支持兩岸影視界進行各種形式的交流合作，共創更多精彩的文化作品。」

對於台灣網友關注網路小說、網路遊戲、網路影視劇等大陸「文化新三樣」火爆台灣，正規模化進入台灣民眾尤其年輕人的日常生活，引發情感共鳴，期待兩岸就此開展相關合作。

張晗表示，「文化新三樣」的底色是中華文化。兩岸同胞之所以能在一部小說、一款遊戲、一部劇中同悲同喜，是因為我們說著相同的語言，書寫著相同的文字，血脈中流淌著相同的中華文化基因；是因為我們共同擁有《西遊記》、《三國演義》、唐詩宋詞等中華文化記憶。

張晗提到，大陸積極支持兩岸文化界攜手合作，創作更多打動人心的優秀作品，共同放大中華民族文化產業。歡迎更多台灣同胞特別是青年朋友沿著「文化新三樣」所呈現的地理和歷史脈絡，來大陸各地覽名勝古蹟，賞中華瑰寶，悟民族精神，看神州風貌。