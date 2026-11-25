中共20屆五中全會才落幕不久，官場即又發生大震動，中共政治局委員、上海市委書記陳吉寧，昨（24）晚突遭官宣落馬，成為中共20屆第四位落馬的政治局委員。陳吉寧原本為中共21大「入常」大熱門，此次落馬將牽動中共高層人事布局。

據新華社昨晚7點30分公布陳吉寧「涉嫌嚴重違紀違法」，目前正接受中央紀委國家監委審查調查，官方並未宣布更多細節。據上海發布，陳吉寧最後一場公開活動，是19日下午前往中國遠洋海運集團有限公司調研。稍早他於18日會見了瑞士羅氏集團董事會主席施萬一行。本月16日，陳吉寧還投票選舉上海市人大代表。

公開簡歷顯示，陳吉寧畢業於英國帝國理工學院，係工學博士，現年62歲。1998年返回大陸北京清華大學任教，隔年起任清華大學環境科學與工程系主任，2012年任清華大學校長，2015年轉任大陸環保部部長、兩年後擔任北京市代理市長、市長。2022年10月中共20大上當選為政治局委員，晉升為「副國級官員」，旋即接任上海市委書記迄今。

上一位任上落馬的上海市委書記，還是20年前的陳良宇，此後歷任上海市委書記都能晉升為政治局常委。

陳吉寧過去形象清新，普遍被視為中共21大「入常」的熱門人選，也是學者型官員的代表人物之一。