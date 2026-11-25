川習三會日前在深圳落幕後，大陸商務部昨（24）日宣布，經批准，自本月28日起至明年1月27日，繼續暫停實施2024年第46號公告「關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告」第二款，即是讓大陸的鎵、鍺、銻等稀土礦產及石墨等兩用物項能夠繼續輸美，展延到明年1月底。

這是在原暫停期（2025年11月9日至2026年11月27日）到期後，大陸官方作出的延續性調整安排。

2024年第46號公告第二款規定，「原則上不予許可鎵、鍺、銻及超硬材料等相關兩用物項對美出口；對石墨兩用物項出口美國，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查」。至於第一款「禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口」的規定，則不在此次暫停範圍，不得違反。

值得留意的是，暫停期間對美出口鎵、鍺、銻、石墨等相關兩用物項，仍需按「兩用物項出口管制條例」走常規許可申請流程，不再執行「原則上不予許可」和「超嚴格審查」的要求‌。

這是落實中美經貿磋商共識的延續。此前多項對美反制措施已於2026年11月10日起繼續暫停兩個月，本次將相關物項暫停期亦延長兩個月至2027年1月27日。

相關人士分析，此前因「原則上不予許可」而難以獲得出口許可證的企業，在暫停期內提交的申請將依據一般出口管制條例進行審查，獲批可能性顯著增加；同時，美國相關下游產業（如半導體、新能源電池等）可能在此期間獲得來自中國大陸的上述關鍵原材料供應，緩解此前的短缺壓力。

不過，稀土供應及管制問題持續成為美中經貿交鋒焦點，今年11月6日，美國財長貝森特與大陸國務院副總理何立峰通話，要求中方立即全面履行2025年釜山會面達成的承諾，指責中國未充分履行稀土供應及農產品採購等承諾。

目前，美中兩國仍繼續就貿易摩擦進行協商，然而，稀土供應問題依然未解。據媒體引述智庫分析，釜山協議簽署一年後，中方對美稀土出口量反而減少75%。