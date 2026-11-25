大陸官方昨日表示，載人登月工程在「不久的將來」將於文昌航太發射場組織開展長征十號甲運載火箭、夢舟太空船發射場合練任務，之後還將組織實施長征十號運載火箭技術驗證飛行試驗，攬月著陸器首次飛行任務也正按計畫有序推進。

中國載人航天工程發言人張靜波昨在發布會上面對媒體提問登月任務時指出，經過工程全線的努力奮鬥，月球探測工程目前已取得了一批階段性重要成果。

他表示，在不久的將來，工程將在文昌航太發射場組織開展長征十號甲運載火箭、「夢舟太空船」發射場合練（綜合性演練）任務，全面驗證測試發射流程和系統間介面，之後還將組織實施長征十號運載火箭技術驗證飛行試驗，全面獲取飛行試驗數據，「攬月著陸器」首次飛行任務也正按計畫有序推進。總的來說，月球探測工程正朝既定目標穩步推進，中國人探索月球的步伐行穩致遠。