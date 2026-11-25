大陸神舟二十四號太空船預定北京時間十一月二十五日八時十八分發射。本次任務有兩大特點：首位外籍太空人穆罕默德．齊尚．阿里將以載荷專家身份執行短期飛行任務，神舟二十三號太空人朱楊柱將挑戰一年期在軌駐留試驗任務。

神舟二十四號載人飛行任務新聞發布會昨日在酒泉衛星發射中心召開，中國載人航天工程新聞發言人張靜波公布，飛行乘組由湯洪波、武毅和巴基斯坦太空人穆罕默德．齊尚．阿里組成，湯洪波擔任指令長，武毅為航天飛行工程師，穆罕默德．齊尚．阿里為載荷（台灣稱酬載）專家。

其中，穆罕默德．齊尚．阿里是中國大陸和巴基斯坦合作協議選拔出的首批外籍太空人之一。他在太空站進行為期五到十天的短期駐留後，會隨神舟二十三號太空船返回。

擔任本次任務的指令官湯洪波表示，在與外籍太空人磨合方面，飛船、空間站標示、操作指令都是中文，巴基斯坦太空人幾乎零基礎開始訓練，大陸太空人也加強學習英文。

穆罕默德．齊尚．阿里除參與乘組日常工作外，主要負責中巴合作空間科學試驗任務，完成實驗樣品及安裝實驗單元。過去幾個月他所接受的訓練包括太空船和空間站知識和專業操作、流程銜接等團隊合作、中文操作指令和標識。為因應不同飲食文化，團隊也研發出能帶到太空的清真食品。

穆罕默德．齊尚．阿里表示，中國和巴基斯坦兩國在非常短的時間，將一名飛行員培養成太空人，現在將向世界展示這一成果，並宣告兩國攜手和平利用太空，一起為人類的未來努力，「中巴友誼萬歲！」他說，當他第一次回望地球，會首先尋找家鄉那片燈火。