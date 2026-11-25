中共二十屆五中全會後，中共中央政治局委員再出缺，那是中共上海市委書記陳吉寧，在星期二晚突宣布下馬，初步理由是「涉嫌嚴重違紀違法」。

通常涉及到中共中央政治局委員層級，動手前會給一個緩衝期，先掛起來，等小道消息傳到差不多了才宣布。陳吉寧的同事前中共中央政治局委員馬興瑞就是這樣處置的。從這一點來看陳吉寧案應是有了新線索，高層震怒下一刻不等立馬辦。

陳吉寧出事，雖有兆頭早現，對外界來說仍屬大熱倒灶。這大熱說的是在下屆中共二十一大上，以接班人姿態進入中共中央政治局常委。陳吉寧的大熱，跟他的學歷和履歷相關。這也都是其能夠大熱的條件。

陳吉寧大熱有理，倒灶也有說法。綜合各路消息，導致他一定倒台的，目前有兩條暗線，一種定性。

一條暗線看上去不暗，即陳吉寧打正旗號是清華幫，但暗中力撐他的是曾任清華校長、中共中央組織部長的陳希。陳希近年失意，他的門生多有落馬，他本人現在僅保留「全國少工委名譽主任」。陳希沒有點特別的事，不會如此落魄。而陳吉寧是陳希一步步舉上去的，有人說最後是以接班人的定位，向中央推舉的，也許這推舉，最後要了陳吉寧的命。

另一條暗線，就是陳吉寧的政治局同僚馬興瑞。馬興瑞跟陳吉寧有三個同呼吸之處，即都是東北人，都是學者出身，都當過大學校長。而這二位的夫人，最後串到了一起。陳吉寧夫人叫胡清，傳說馬興瑞夫人榮麗玩了個太太俱樂部，胡清應是重要成員。去年馬家出事，傳胡清也有被調查。

最後還有一個定性說，指中共二十屆五中全會後，海中有令。在中共二十一大前，重點查「兩面人」，而陳吉寧被指會定性為「兩面人」，當然目前還只是傳說。陳吉寧餘下的日子，可能就搬進中紀委安排的留置房，最後再到秦城度餘生。