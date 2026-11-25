中共二十屆五中全會才落幕不久，官場即又發生大震動，中共政治局委員、上海市委書記陳吉寧，昨晚突遭官宣落馬，成為中共二十屆第四位落馬的政治局委員。陳吉寧原本為中共二十一大「入常」大熱門，此次落馬勢將牽動中共高層人事布局。

據新華社昨晚七點三十分公布陳吉寧「涉嫌嚴重違紀違法」，目前正接受中央紀委國家監委審查調查，官方並未宣布更多細節。陳吉寧最後一場公開活動，是十九日下午前往中國遠洋海運集團有限公司調研。本月十六日，陳吉寧還投票選舉上海市人大代表。

公開簡歷顯示，陳吉寧籍貫吉林，一九六四年生於遼寧，現年六十二歲，他具英國帝國理工學院工學博士學位。一九九八年返回北京清華大學任教，二○一二年任清華大學校長，二○一五年轉任環保部長、兩年後擔任北京市代理市長、市長。二○二二年十月中共二十大後當選為政治局委員，晉升「副國級」，旋即接任上海市委書記迄今。

上一位任上落馬的上海市委書記，還是二十年前的陳良宇，此後歷任市委書記都能晉升為政治局常委。

被視為中共21大「入常」熱門人選

陳吉寧過去普遍被視為中共二十一大「入常」熱門人選，也是學者型官員的代表人物之一。在他落馬前，上海市官場八月底已先有大震動，上海市長由市委副書記朱忠明升任，原任上海市長龔正退居二線。

中共二十屆選出廿四名政治局委員，至此已有四名落馬，分別為何衛東、張又俠、馬興瑞、陳吉寧。此外，上月底增選中共軍委副主席張升民為政治局委員。目前仍能履職的政治局委員有廿一名，其中李干杰、石泰峰兩人還曾職務對調，過往也相當罕見。

廿屆五中全會中共推出「關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」，強調要「保持懲治腐敗高壓態勢」、「決不允許有『鐵帽子王』、『丹書鐵券』」。

昨晚上海市委常委會舉行擴大會議，通報陳吉寧被查。據「上海發布」披露，「與會同志一致表示，堅決擁護黨中央決定」，會議並指中央紀委國家監委對陳吉寧進行審查調查，充分釋放「堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰的強烈信號」。