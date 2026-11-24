中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。上海市委常委會今晚舉行擴大會議，強調陳吉寧被調查充分釋放「反腐敗鬥爭不停歇」強烈訊號。

據上海市政府新聞辦公室新媒體平台「上海發布」24日晚消息，上海市委常委會今晚舉行擴大會議，通報陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委審查調查。

與會者一致表示，堅決擁護中共黨中央決定，堅決把思想和行動統一到黨中央決定精神上來。陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法被審查調查，充分體現以中共中央總書記習近平為核心的黨中央推進全面從嚴治黨堅定決心，充分釋放反腐敗鬥爭不停歇、不退讓、堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰的強烈訊號。

會議表示，忠誠擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」，深刻領悟黨中央一抓到底、一嚴到底的堅定決心，始終保持對黨的絕對忠誠，以旗幟鮮明的態度反對腐敗；堅決在思想上、政治上、行動上與習近平為核心的黨中央保持高度一致。

會議指出，堅定不移推動全面從嚴治黨向縱深發展，把維護黨中央權威和集中統一領導作為最高政治原則和根本政治規矩；把嚴守政治紀律和政治規矩擺在首位，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，黨中央提倡的堅決響應、黨中央決定的堅決執行、黨中央禁止的堅決不做。