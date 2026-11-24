中共20屆五中全會上月底才落幕，官場再傳高層落馬消息。中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧今（24）日晚間被官宣落馬，成為2022年中共20大以來，第4名遭查的20屆中央政治局委員。此前落馬的3人分別是中央軍委副主席何衛東、張又俠，以及中央農村工作領導小組副組長馬興瑞。

新華社報導，陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委審查調查。但官方並未公布更多細節。

值得注意的是，陳吉寧19日還曾公開露面。據上海市政府官網，陳吉寧當天下午前往中國遠洋海運集團總部調研，並主持座談會，聽取集團工作情況介紹，就推動上海國際航運中心建設等議題交流討論。這也是目前可查到他落馬前最近一次公開活動。

公開資料顯示，陳吉寧1964年2月出生於吉林梨樹，現年62歲，畢業於英國帝國理工學院，擁有工學博士學位。返陸後曾在清華大學任教，歷任環境科學與工程系主任、副校長，2012年升任校長，2015年轉任環境保護部部長。

陳吉寧2017年出任北京市代理市長，隔年正式當選市長；2022年10月當選中共中央政治局委員，同月接替李強出任上海市委書記。由於上海市委書記一職向來被視為晉升政治局常委的重要職位，他也曾被外界點名為中共21大可能「入常」的人選。

而上一名在上海市委書記任內遭查的官員，是2006年因上海社保基金案被免職的陳良宇，距今約20年。

此前3名遭查的20屆政治局委員中，何衛東於2025年10月被宣布開除黨籍、軍籍；張又俠今年1月被宣布接受調查，馬興瑞則於今年4月遭通報接受中央紀委國家監委審查調查。

中共20屆五中全會上月26日至29日才在北京落幕，會中審議通過「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」，強調持續推進反腐。