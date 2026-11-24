針對索羅門群島擬終止與中國簽署的安全協議，並與澳洲簽署新條約的報導，大陸外交部回應稱，國際社會應共同幫助太平洋島國實現可持續發展，堅持島國自主、發展為先、開放包容，有關合作不應針對第三方。

中國和索羅門群島於2022年簽署的安全合作協議，將於明年4月到期。澳洲媒體《雪梨先驅晨報》星期二（11月24日）引述索羅門群島匿名消息人士的話報導稱，索羅門群島政府近日告知北京，不會續簽這一安全協議。

報導還指出，澳洲和索羅門群島預計將在星期三（25日）簽署一項新的全面條約，鞏固澳洲作為這個太平洋島國最重要的安全夥伴的地位。

大陸外交部發言人郭嘉昆星期二在例行記者會上回應這相關問題時說，中方始終秉持相互尊重、平等相待的原則發展同所羅門群島關係。「中國同包括索羅門群島在內的太平洋島國合作不搞地緣博弈，不搞集團對抗，不針對第三方，也不受第三方影響」。

郭嘉昆說，國際社會應共同幫助太平洋島國實現可持續發展，堅持島國自主、發展為先、開放包容，「有關合作不應針對第三方」。

另據路透社報導指出，索羅門群島位於澳洲東北方向1600公里處，近年來，因與中國關係日益密切，所羅門群島的戰略重要性備受關注。2022年索羅門群島與中國簽署的安全協議曾引發美國和南太平洋鄰國的擔憂。

今年5月，曾經批評中國的索國議會反對黨領袖威爾（Matthew Wale）當選所羅門群島新任總理。7月，澳洲和索羅門群島於承諾深化雙邊關係，並共同批評中國大陸在太平洋從核動力潛艇發射彈道導彈的試驗。

索羅門群島於2019年9月16日決定與中華民國斷交，轉而與北京建交，結束自1983年3月起長達36年的外交關係。