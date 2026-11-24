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深圳市政府感謝市民APEC「全妝出街」 配合盛會
33屆亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議上周在深圳閉幕，中共深圳市委、深圳市人民政府今日發出感謝信，感謝市民全力配合及傾情付出，「全妝出街，盛情禮迎八方」，尤其感謝快遞小哥趁跑單間隙學英語，並感謝市民主動停駛私家車。
據新華網，感謝信中表示，大家暫別平日鬆弛的休閒穿搭、換上大方得體的正裝，以全民自發的「形象管理」迎接盛會；同時提到環衛工人、市政工人把城市收拾乾淨、打扮漂亮；快遞小哥、外賣騎手趁跑單間隙學習英語、隨手拍助力城市管理和養護；出租車、網約車司機亦把「國際會客廳」辦到車廂，形容市民在這場深圳走向世界的「成人禮」上「盛裝出鏡、精彩亮相」。
信中指出，感謝市民綠色出行，護航盛會順暢。全市每三輛粵B車就有一輛主動停駛，不少市民居家辦公、帶薪休假、外出旅遊、走親訪友，把從容順暢讓給盛會，辛勞不便由自己來扛。黨委政府柔性施策，盡量減少對市民生產生活的影響；企業集體回應、主動擔當；市民全力配合、齊心相向。
深圳市政府強調，這座城市不會忘記，「你們是深圳奇跡的締造者，是深圳大故事的主角主創」，呼籲市民把盛會凝聚的同心合力恒久傳揚，感恩奮進、苦幹實幹，奮力建設好中國特色社會主義先行示範區。
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