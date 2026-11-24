陸委會主委邱垂正今天表示，中共自2022年以來不斷對台加強軍機艦擾台、外交打壓、跨境鎮壓與法律戰等複合性施壓，預計習近平第四任期將對台灣採取更具有侵略性的「未統先治」做法，可能更直接地改變現狀，未來兩岸管轄權之爭會越來越嚴重。

邱垂正今天出席台北海洋大學舉辦的「印太戰略 vs.全球南方：美中競合關係對台灣影響」研討會，他以「兩岸關係的現在與未來」為題發表演講。

談到中國政治，邱垂正表示，習近平執政近15年以來，中共從集體領導轉向權力集中，再到定於一尊，並持續強化民族主義，夯實執政基礎。習近平以實現中華民族偉大復興作為執政正當性來源，完成統一台灣是其重要歷史任務，將對兩岸關係帶來更多風險。

經濟方面，邱垂正指出，目前中國經濟與其說是K型經濟，不如說更像「i型經濟」。他說，i的上面那一點就是「新質生產力」，包括新能源、人工智慧（AI）及機器人等產業，雖然維持雙位數成長，但僅占中國大陸GDP約9%，就業占比更只有1.3%，與整體經濟主體出現斷裂。

他續指，i底部的線則是主體經濟，如傳統產業、房地產、一般服務業、中小企業等，占就業及稅收約8至9成，但目前房地產低迷、內需與消費不振，民間投資也呈現衰退，「那一點是無法拉動主體經濟的」。不過台灣近年對中國大陸投資及出口比重下降，反映台商已調整全球布局，台灣也降低對中經濟依賴。

邱垂正也分析中國對台政策，中共自2022年起對台採取包括軍機艦擾台、外交打壓、社會滲透、經濟脅迫、跨境鎮壓與法律戰在內的複合性施壓，未來還可能進一步擴大。

邱垂正透露，曾有一位擔任過行政院院長的人，為了推動兩岸企業家峰會，向中共當局請示有沒有可能暫停軍機擾台，對方回覆「這是國策，沒辦法改變」。

邱垂正指出，未來兩岸管轄權之爭會越來越嚴重，從2020年開始，中共否認海峽中線；2022年軍機、艦艇、飛彈等越過海峽中線成為新常態；2024年否認離島禁限制水域；再到今年，中共聲稱對台海東部海域擁有主權與管轄權，對台行動可說是步步緊逼、改變現狀。

他研判，到習近平第四任期，將對台灣採取更具有侵略性、更有挑釁性的「未統先治」做法，過去中共透過複合性施壓間接改變現狀，但未來可能直接地改變現狀，包括內國化、行政與司法管轄權，以及對外交的打壓可能會更嚴峻。此外也會透過國民待遇、同城化來促統促融。

邱垂正強調，和平是要建立在實力之上，台灣具有三項無可取代的戰略重要性，包括第一島鏈戰略位置、已走出非紅格局的高科技供應鏈，以及自由民主的生活方式。他表示，政府將持續落實賴總統的和平四大支柱行動方案，強化自我防衛力量與全社會防衛韌性，並與各國共同維護台海和平穩定。