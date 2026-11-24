川普23日在接受美國財經頻道網站CNBC訪問時表示，他認為中國還會再購買250架波音飛機。他自稱是波音飛機的「銷售之王」，波音應向他頒發「世紀最佳推銷員」獎。

據彭博社報導，此次新增飛機採購是在川普5月含糊宣布中國將購買200架「大型」飛機之後。不過，波音執行長Kelly Ortberg在10月表示，這並非確定訂單，只是中方表達了購買意向。若中國此次落實購買波音飛機，將意味著這家美國飛機製造商在近十年來幾乎無緣中國市場後，有望重新打入全球第二大航空市場。

路透提到，自2017年以來，波音實際上一直被排除在中國市場之外，而其歐洲競爭對手空巴則繼續擴大在這個全球最大航空市場之一的市場份額。另據路透早前報導，川普政府一直在採取措施，將中國對美國航空供應商的依賴轉化為貿易談判籌碼。

外界早前普遍預期，中國政府將在5月中國國家主席習近平與川普舉行峰會時同意購買最多500架飛機，但北京及中國籍航空公司迄今仍未公布更多細節。目前尚不清楚川普23日的表態是否意味著訂單已經敲定，也不清楚這批飛機包括哪些機型。