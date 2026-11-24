大陸神舟二十四號載人飛船預計明日8時18分發射，中國空間站「天宮」將迎來首位外籍太空人：來自巴基斯坦的「85後」空軍飛行員穆罕默德．齊尚．阿里。

據央視新聞報導，中國載人航天工程新聞發言人、中國載人航天工程辦公室綜合計畫局局長張靜波表示，神舟二十四號太空船飛行乘組由湯洪波、武毅和巴基斯坦太空人穆罕默德．齊尚．阿里組成，湯洪波擔任指令長。

湯洪波曾執行過神舟十二號、神舟十七號載人飛行任務，將成為首位三次到訪「天宮」的太空人；武毅為中國第三批太空人，將首次執行飛行任務；穆罕默德．齊尚．阿里將成為首位到訪「天宮」的外籍太空人。

報導稱，穆罕默德．齊尚．阿里1986年8月出生，現年40歲，巴基斯坦空軍飛行員，中校軍銜。2026年4月，入選中國載人航天工程首批外籍航天員。經全面考評，以載荷專家身分入選神舟二十四號載人飛行任務乘組。

張靜波表示，巴基斯坦是中國「全天候戰略合作夥伴」，巴基斯坦航天員參與中國空間站飛行任務，是中國載人航天工程歷史上首次中外航天員聯合飛行，也是中國空間站首次迎來外籍航天員到訪。這是中巴建交75周年之際，兩國合作取得的又一標誌性成果，也是中巴傳統友誼的重要體現。

張靜波說，此次任務將開展面向生物技術和材料領域的四個中巴合作科學項目，巴基斯坦航天員將在軌實施光合微生物藍藻實驗。中國期待與更多國家和地區一起，探索浩瀚宇宙、和平利用外空，為增進全人類共同福祉攜手前行。