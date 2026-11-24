中國國家保密局近日公布，任職於中央部委的麻姓幹部因為向外國情報人員洩密，遭法院以犯間諜罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。

中國國家保密局旗下微信公眾號「保密觀」昨天發文稱，麻某在駐外工作期間，結識了他國駐當地的情報人員，雙方初期以加強溝通、學習中文等理由見面，後者還承諾給予麻某一定報酬。

其後，麻某向對方透露了中國駐當地機構人員及工作情況，涉及大量敏感資料。

文章表示，麻某回到中國後，開啟了長期的竊密生涯，先後竊取並提供了百餘份情報資訊，並以在中國國內接頭、國外見面的方式領取報酬。

文章指出，法院審理認定，麻某長期蒐集並向他國情報機構提供中國國家秘密，其中包括9項秘密級國家秘密、26項機密級國家秘密，並因此獲取人民幣百餘萬元間諜經費。