中共中央政治局委員、外交部長王毅23日在南京與瑞士聯邦副主席兼外長卡西斯共同舉行中瑞第五輪外長級戰略對話。王毅表示，尊重彼此核心利益是中瑞關係的政治基礎，希望瑞方以實際行動反對台獨，支持中國統一大業。卡西斯則稱，瑞方堅定恪守一個中國原則。

王毅表示，中瑞關係的進展踐行了中國外交堅持的原則：一是堅持大小國家一律平等、反對強權政治；二是尊重自主選擇的發展道路、不干涉內政；三是堅持優勢互補，實現互利共贏。中方願同瑞方一道，落實好兩國元首達成的共識，密切各領域各層級交往，夯實高水平政治互信。

王毅指出，自貿合作將為兩國關係提供強大內生動力，雙方要推動自貿協定升級議定書早日落地生效，歡迎更多瑞士企業用好中國發展的廣闊商機，實現共同發展。瑞士是中國首個以「創新」為標誌的戰略夥伴，雙方要就科技合作加強對接，做好規劃，在雙多邊層面開展人工智慧對話合作，共同推動人工智慧向上向善、造福人類。

王毅還提到，中瑞的成功實踐再次證明，保護主義不是靈丹妙藥，利益交融絕非安全風險，開放合作才是跨越零和陷阱、邁向共贏未來的正確之道。中歐應跳出所謂「貿易不平衡」敘事陷阱，通過對話協商妥處分歧，通過做大合作蛋糕實現互利共贏，希望瑞方為中歐平穩解決經貿分歧發揮積極影響。

根據大陸外交部新聞稿，卡西斯表示，瑞方堅定恪守一個中國原則，同中方增進相互理解信任，密切各領域合作，推動瑞中關係得到更大發展。瑞方願同中方一道，維護自由貿易、反對保護主義，攜手應對氣候變化，加強人工智慧全球治理，共同建設開放進步的世界，期待中方繼續扮演重要角色。

大陸外交部稱，雙方還就烏克蘭危機等國際地區問題深入交換意見。