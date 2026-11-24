在中日關係持續緊繃之際，大陸國防部23日晚間發布長約30分鐘的紀錄片「還我淨土——中國處理日本遺棄化學武器紀實」，指控侵華日軍當年有組織、成體系實施化學戰，並在戰後秘密遺棄化武。大陸國防部並指，日方銷毀中國境內日遺化武計劃已四次逾期，且拒不全面提供遺棄信息。

大陸國防部在紀錄片中表示，早日乾淨、徹底銷毀日遺化武，事關日方對中方和國際社會的政治、法律承諾，同時對日方提出四個「必須」：必須加大投入、加快日遺化武處理進程；必須提供全面詳實的日遺化武遺棄信息；必須制定並落實大面積日遺化武埋藏點處置規劃計劃；必須承擔日遺化武汙染土壤和水體處理責任。

日本遺棄化學武器（日遺化武）是指日本侵華戰爭期間及戰敗後，遺棄在中國境內的化學武器。根據聯合國《禁止化學武器公約》及中日兩國政府於1999年7月30日簽署的《關於銷毀中國境內日本遺棄化學武器的備忘錄》，日方承擔銷毀全部遺棄化武的法律責任，原定於2007年完成銷毀。但大陸方面表示，因日方履約誠意不足、投入不夠，銷毀計劃已多次逾期，處置進程嚴重滯後。

大陸國防部在這部紀錄片中稱，截至2026年8月，共回收日遺化武19萬餘枚（件），銷毀16萬餘枚（件），但這只完成了日遺化武的冰山一角，處理工作仍嚴重滯後。

紀錄片並援引日本歷史學家吉見義明2004年在《日軍的毒氣戰》一書中提出的：「除非日本政府全面公開毒氣相關資料，承認使用毒氣的事實，向遺棄毒氣的受害者積極賠償，否則日本在毒氣問題上應負的國際責任就不會終結」。

11月9日至11日，中國社會科學院日本研究所、哈爾濱侵華日軍第731部隊罪證陳列館在哈爾濱舉辦「侵華日軍細菌戰化學戰罪行研究學術研討會」。在16日例行記者會中，大陸外交部發言人毛寧回答相關提問時表示，二戰期間，侵華日軍組織實施細菌戰、化學戰，殘害中國人民，犯下反人類的滔天罪行。直到今天，侵華日軍遺棄的化學武器仍在危害中國人民生命財產和生態環境安全。

毛寧說，「日本軍國主義侵略罪行鐵證如山、罄竹難書。我們敦促日本深刻反省侵略罪責，全面忠實履行《禁止化學武器公約》和中日政府備忘錄規定的責任義務，早日徹底清除日遺化武毒害，還中國人民以淨土，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。」