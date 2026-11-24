大陸國台辦與中國進出口銀行昨在北京簽署「十五五時期促進兩岸融合發展金融合作協議」，根據協議，中國進出口銀行將在「十五五」時期（二○二六至二○三○年），針對台商在大陸發展、涉台園區建設、陸企赴台投資、兩岸企業貿易往來，以及大陸台企參與共建一帶一路等方面，加強金融服務並提供融資支持。

央視報導，大陸國台辦主任宋濤在簽署儀式上表示，協議是為台商解決融資問題，支持廣大台商把握「十五五」發展機遇、在大陸實現更好發展的具體舉措和積極行動。中國進出口銀行董事長陳懷宇表示，將做好對台金融服務，聚焦貿易高品質發展、先進製造業、共建一帶一路等重要方向。

大陸全國台企聯會長李政宏指，這項協議的達成是一場「及時雨」，依托進出口銀行的政策性金融支持，台商參與「雙循環」、共建一帶一路將更有支撐。

大陸國台辦副主任彭慶恩與中國進出口銀行行長王春英代表雙方簽署協議。

陸委會昨晚表示，台商赴陸投資占整體對外投資金額比重，已降至今年前十月的百分之一點一，政府將持續關注相關措施發展，並協助強化風險管理。