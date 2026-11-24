國際標準化組織（ＩＳＯ）日前正式發布「船舶與海洋技術：船舶與海上結構覆雪冰模型試驗」國際標準。該標準由中國大陸領銜，聯合美國、南韓、日本、英國、伊朗等多國專家共同完成，象徵大陸在極地船舶與海洋工程試驗技術領域邁出國際化重要一步。香港南華早報指，這可望進一步提升陸造船業競爭力，幫助大陸擴大北極航運相關市占。

大陸觀察者網指，大陸造船業已占據全球市場半壁江山，如今又開始爭奪更深層次的競爭優勢——國際技術標準制定權。隨著北極航道商業價值逐漸顯現，大陸正在通過技術突破，為進軍高附加值極地船舶市場鋪路。

央視指，極地船舶與海上結構物在冰區開展作業時，對冰載荷的準確評估是設計環節的重中之重，載荷算不準，結構物就可能面臨冰困或破壞風險。此外覆雪層會改變冰面的摩擦特性，影響冰層裂紋擴展方式，進而改變船舶的破冰阻力大小和海上結構物前方的碎冰堆積過程及規模。長期以來，考慮覆雪影響的冰載荷評估是各國面臨的科學難題，全球也缺乏統一的覆雪冰模型試驗標準。

大陸領銜的這項標準系統規定了覆雪冰模型試驗的設施、船舶冰阻力試驗和海上結構冰載荷試驗的技術要求等，涵蓋試驗設置、數據採集、結果分析及試驗值到實際值的換算。該標準將廣泛適用於極地船舶冰阻力預報和海上結構物冰載荷評估，為提升全球極地船舶航行安全水準、完善極地海洋工程裝備設計提供重要技術支撐。

國際標準的價值在於推動各國採用可比較的技術評價方法，進而影響未來船舶設計、試驗驗證和技術合作。南華早報指，大陸由此能從國際規則的使用者，進一步成為規則制定的重要參與者。

北極航道被視為全球航運的新增長點。連接亞洲與歐洲的北方海航道，部分航線比經蘇伊士運河更短，可望節省運輸時間與成本。未來極地航運競爭不僅取決於航線距離，更取決於船舶能否安全、經濟地穿越冰區。