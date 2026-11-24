史上首度美中俄峰會及川習三會甫於深圳落幕，大國關係受矚目，澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）廿二日發布「二○二六年亞洲實力指數」指出，受川普政府發動伊朗戰爭及多項不受區域歡迎的單邊主義政策影響，美國綜合實力得分下滑至七十八點九分，與居次的中國大陸（七十三點六分）差距僅五點三分，創該指數自二○一八年發布以來的最小差距。

這份報告將「綜合實力」定義為一個國家塑造外部環境，以及影響其他國家和實體行為的能力。該指數綜合八項實力指標進行加權計算，包括經濟實力、軍事能力和文化影響力等，對亞太地區廿七個國家與地區進行評估。

中國持平 美自己摔下來

美國今年綜合實力得分較去年下降一點五分，是今年跌幅最大的國家，中國大陸則大致維持去年水準。報告指出，中美實力差距縮小，主要是美國自身政策失誤所致，而非大陸實力取得重大突破。

新加坡聯合早報報導，儘管美國在軍費、空中力量及全球軍事投送能力方面仍保持明顯優勢，軍費規模接近中方的三倍，但「中國持續推進軍事現代化，進一步提升了綜合實力。中國的海上作戰能力持續增強，尤其是在制海和海上拒止能力方面，同時在陸基飛彈和地面部隊方面，繼續保持對美國的顯著優勢」。

報告並指，在太平洋地區，中國大陸的軍事部署態勢，以及快速、大規模投送軍力的能力，已超過美國。

對外關係方面，美國今年的外交影響力得分大跌六分，至七十六點七分，創該指數發布以來的最大單年跌幅，也是連續第四年下滑。

報告認為，除伊朗戰爭，川普政府對貿易夥伴加徵關稅、疏遠聯合國等國際組織，以及要求亞洲盟友承擔更多國防開支，也削弱美國在區域內的外交信譽。

8大指標 陸領先美2項

相比之下，中國大陸在外交影響力和經濟關係兩項指標上均已領先美國。美中經濟能力幾乎持平，美國得分八十六點七分，大陸為八十六點一分。

報告顯示，儘管兩國差距持續縮小，美國仍以七十八點九分位居亞洲綜合實力排名第一，在八項主要指標中的六項領先大陸。

27國排名 台灣位居第14

其他國家排名方面，印度以四十點五分位居第三，日本以卅八點六分排名第四，俄羅斯以卅二點二分位居第五。報告指，印度今年在區域外交和防務合作方面取得進展，進一步鞏固其亞洲主要大國地位。不過，中國大陸的綜合實力仍比印度高出約百分之八十。

該報告中，台灣被歸類為亞洲「中等強國」，在廿七個亞太國家與地區中排名第十四位，位居紐西蘭之後、菲律賓之前。主要是因台灣缺乏正式邦交及多邊國際組織席次，外交影響力偏弱，大幅拉低整體得分。