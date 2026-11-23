大陸國台辦與中國進出口銀行今（23）日在北京簽署《「十五五」時期促進兩岸融合發展金融合作協議》，將為台商台企提供融資支持。對此，陸委會23日晚間表示，台商赴陸投資占整體對外投資金額的比重，已從2010年的83.8%降至今年前10月的1.1%，政府將持續關注相關措施發展，並協助強化風險管理。

媒體關切，這項協議選在台灣九合一選舉投票前夕簽署，由陸方提供台商融資支持，是否可能成為透過資助台商介入台灣選舉的管道？此外，截至今年10月，台商赴陸投資占整體對外投資的比重為何？台商台企參與相關合作是否存在風險？

陸委會23日晚間以書面資料回應表示，台商赴陸投資金額占整體對外投資金額比重，自2010年高峰的146.2億美元（83.8%），逐步下滑至2024年的36.5億美元（7.5%）、2025年的15億美元（3.8%），以及今年1至10月的7.9億美元（1.1%）。

陸委會指出，這顯示台商近年已逐步調整全球布局，政府將持續關注相關措施發展，並協助強化風險管理、多元布局。