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陸國台辦簽金融協議助台商 陸委會：台商赴陸投資占比僅1.1%
大陸國台辦與中國進出口銀行今（23）日在北京簽署《「十五五」時期促進兩岸融合發展金融合作協議》，將為台商台企提供融資支持。對此，陸委會23日晚間表示，台商赴陸投資占整體對外投資金額的比重，已從2010年的83.8%降至今年前10月的1.1%，政府將持續關注相關措施發展，並協助強化風險管理。
媒體關切，這項協議選在台灣九合一選舉投票前夕簽署，由陸方提供台商融資支持，是否可能成為透過資助台商介入台灣選舉的管道？此外，截至今年10月，台商赴陸投資占整體對外投資的比重為何？台商台企參與相關合作是否存在風險？
陸委會23日晚間以書面資料回應表示，台商赴陸投資金額占整體對外投資金額比重，自2010年高峰的146.2億美元（83.8%），逐步下滑至2024年的36.5億美元（7.5%）、2025年的15億美元（3.8%），以及今年1至10月的7.9億美元（1.1%）。
陸委會指出，這顯示台商近年已逐步調整全球布局，政府將持續關注相關措施發展，並協助強化風險管理、多元布局。
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