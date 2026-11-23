俗稱「珠海航展」的第十六屆中國國際航空航天博覽會即將於下個月7日在廣東珠海登場，解放軍海軍預告將首次在珠海航展開設海上裝備展示區，多型現役裝備將首次公開。大陸軍事專家指出，屆時將有近十型中共海軍主戰裝備首次亮相，水面艦艇、艦載機、陸戰隊同場登台，立體展示當前中國海軍體系作戰與實戰打贏能力。

據新華社報導，解放軍海軍將實裝參加本屆珠海航展，並首次開設海上裝備展示區，實現海軍主戰艦艇、新銳艦載機、陸戰和無人智慧裝備陸海空聯動，全景式亮相，多型現役裝備將首次公開，全方位展示新時代海軍轉型建設成就。

報導稱，解放軍海軍將從室內展廳、室外靜態展示、飛行表演和艦艇開放四個方面，集中展出主戰艦艇、艦載戰鬥機、艦載直升機、反潛巡邏機、艦載武器系統、裝甲裝備等實裝和模型。

航展室內展廳將以「海天鑄劍，逐夢遠航」為主題，展陳航空母艦、潛艇、艦載機、陸特戰等；室外靜態展示區重點突出海軍航空兵特色裝備，同步展出殲-15T艦載戰鬥機、直-20F艦載反潛直升機、運-9反潛巡邏機、無直-2無人直升機等新型戰機。

在飛行表演環節，解放軍海軍將派出殲-35和殲-15T艦載戰鬥機、空警-600預警機，以及教-15和直-20J、直-8C直升機分別進行編隊飛行、通場飛行、機場破襲演練，多維立體展示人民海軍海空作戰體系。

在海上裝備展示區，075型兩棲攻擊艦、055型導彈驅逐艦和054A型飛彈巡防艦等新型主戰艦艇將面向公眾開放。

環球時報指出，解放軍海軍2024年首次組織實裝參加第十五屆珠海航展，本屆則是首次開闢高欄港海上展區，現役艦艇大規模集中亮相。

大陸軍事問題專家張軍社表示，解放軍海軍主戰艦艇首次亮相珠海航展，最大意義在於打破以往航展以航空裝備為主的展示局限，實現海陸空天裝備同台呈現。

張軍社分析，本屆珠海航展有三大亮點：

一、055型萬噸驅逐艦首次對公眾開放；

二、被稱為「航母五件套」的殲-35隱身艦載戰鬥機、殲-15T彈射型多用途艦載戰鬥機、空警-600艦載預警機、殲-15DT艦載電子戰飛機、直-20F艦載反潛直升機將集體亮相；

三、以無直-2無人直升機為代表的艦載無人直升機與無人艇等無人化裝備集中登場。

張軍社說，三大亮點同框，立體勾勒出中共海軍遠海防衛、體系作戰與智慧無人化的全新輪廓。其中直-20F艦載反潛直升機首次參加航展，也是其首次公開亮相。