九合一選舉將於本周六（28日）登場，陸委會副主委沈有忠今（23）日表示，中共對台介選已經不是新鮮事，手法包括金錢資助特定候選人、認知戰及地下賭盤等。針對近期有候選人涉嫌蒐集台灣民眾個資及人臉照片，他指出，這已經不是單純的介選，還上升到嚴重的國安問題，呼籲國人提高警覺。

兩岸政策協會23日上午在台大校友會館舉辦「APEC峰會後的美中競合：經貿博弈、台海情勢與戰略抉擇」座談會。沈有忠於會前接受媒體聯訪，本報記者詢問，截至目前為止，政府是否掌握中共介選的具體事證？

沈有忠回應，中共對台介選已經不是新鮮事，介選方式非常多。以今年為例，可以看到已經被起訴或進入司法程序的案件，包括直接用金錢資助特定候選人。他希望國人提高警覺，了解中共介選的情況，也希望中共能秉持客觀態度，了解台灣民主政治的運作。

針對中共介選的具體手法，沈有忠表示，2024年曾爆發中共企圖資助特定人士成立政黨的情況，現在則可以看到透過金錢資助特定候選人，過去也曾傳出文攻武嚇、認知戰等方式。

沈有忠說，認知戰在平常就可能發生，包括舉行APEC期間，也會有一些認知戰訊息，但資助特定候選人或成立政黨，「當然就是有來參加選舉、破壞選舉的目的」。此外，也可能透過地下賭盤操作等其他方式，將資金匯入台灣選舉。

他指出，檢調單位及國安局已蒐集一些具體事證，待案件進入相關司法程序時，會再向國人報告。

針對桃園市議員候選人周曉芸涉嫌蒐集台灣民眾個資及人臉照片，沈有忠稱，「這個部分可能已經不是單純的介選，甚至已經上升到很嚴重的一個國安問題。」

沈有忠表示，中共現在的AI技術不斷進步，高科技方面的做法與過往相比更加具體、細緻。大陸境內已有大量人臉辨識系統，最近在香港也看到相關情況變得非常嚴重，如今甚至要將這些科技與技術運用到台灣，不只針對選舉，也包含日常生活資訊的蒐集。

他提醒，面對中共對台灣民主政治的滲透，國人「不要過於天真」，也不要抱持一廂情願的想法，應提高警覺，面對中共對台灣民主治理的影響。

至於這次選舉是否有中港澳人士來台觀選，沈有忠說，政府已收到相當多國外團體來台觀選的申請，不只有陸港澳，也包括其他國家團體。只要依法提出申請，並經有關單位許可，政府都非常樂見各界來觀察台灣這次的選舉。