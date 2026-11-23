明年2027年是香港主權轉移30週年，據報導，中國當局正在檢討香港實施「一國兩制」以來的得失。

明報今天報導，北京不同系統的人員近來大舉來港進行調研，主要想了解香港面對的政治、經濟、社會問題，除了為香港問題「把脈」外，也要為檢討香港回歸30週年來實施「一國兩制」的得失。

報導引述知情者說，近期由北京南下調研的港澳研究人員眾多，他們來自中國大陸不同系統的研究人員，也有不同研究機構的港澳研究員，部分研究機構的主管更親自來港做調研。

據透露，他們約見香港政界、商界、學術界乃至智庫的人員，甚至舉行小組座談，討論範圍非常廣泛深入，涉及香港政治、經濟、民生等各種領域的問題。

有知情者表示，這次調研料涉及兩個目的，一是為香港社會各深層次矛盾「把脈」，預料會影響下屆政府籌組及日後的工作目標；二是檢討香港30年來「一國兩制」的實施情況及成敗得失，然後向北京中央提供內部參考報告。