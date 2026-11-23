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川習三會剛結束就變臉 美擴大封殺陸三大電信商
今年APEC「川習三會」結束後，美方對於中方封堵行動持續進行。美國聯邦傳播委員會（FCC）近日表決通過，禁止中國移動、中國電信及中國聯通直接取得美國電話號碼，大陸商務部昨（22）日回應稱，相關作法違背中美兩國元首達成的重要共識，中方將採取必要措施，堅定維護自身利益。
FCC稱該舉進一步加強遏止自動撥號詐騙電話及中國網路間諜活動的國家安全措施。FCC主席卡爾（Brendan Carr）在表決前發表聲明稱：「FCC作出這項決定，將加強我們抵禦不法分子及非法自動撥號電話的第一道防線。」
大陸商務部發言人表示，美國聯邦傳播委員會近期持續推動中美兩國在電信、通信和檢測認證領域脫鈎斷鏈，有關做法違背兩國元首達成的重要共識，破壞中美經貿穩定局面，中方對此堅決反對。中方敦促美方立即撤銷有關措施，回到通過磋商解決問題的正確道路上。
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