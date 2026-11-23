北京故宮博物院重磅書畫大展「典則：唐宋書畫展」正在文華殿展出，一○七件展品涵蓋中國古代書法、繪畫及碑帖類文物，絕大多數為一級文物，其中廿四件是近卅年來首展。

一入展廳，星光璀璨。唐褚遂良《行書摹東晉王羲之蘭亭序帖卷》與東晉王獻之《行書東山松帖頁》攜手揭開展覽序幕，緊隨其後的是東晉顧愷之《洛神賦圖》卷（宋摹本）。唐閻立本《步輦圖》卷等重磅名跡剛剛結束為期三年的休眠期，也在展廳露臉。

「唐五代卷軸書畫極為珍貴，我們盡可能將作品全卷展開，讓公眾得見作品完整面貌。」故宮博物院書畫部研究館員王中旭介紹，《洛神賦圖》卷（宋摹本）是展出的重點畫作之一，畫卷分段描繪曹植與洛神相遇、相戀及離別的情節。

此次展覽，杜牧、范仲淹、蘇軾、米芾等歷史名家悉數「到場」。從「初唐四家」「顛張醉素」「顏筋柳骨」到「宋四家」，皆是各自時代藝術成就與審美精神的代表。

展品的擺放位置獨具匠心。王中旭說，「會通過特定作品組合來闡釋典則的內涵。」例如，將《洛神賦圖》卷宋摹本、山西大同北魏司馬金龍墓出土漆畫屏風、河南鄧縣南朝畫像磚並置展出，共同詮釋「高古遊絲描」的筆法意蘊。

此外，鮮少面世的晉唐寫經與五代寺觀壁畫同台亮相。其中，三塊五代《供養菩薩立像壁畫》是首次集體展出，高度從一五五公分至一六七公分不等，保存狀態良好。

本次展覽共一○七件展品，其中有廿四件展品為近卅年來首次展出。此前極少展出的《伏羲女媧像頁》也出現在展廳。畫中，伏羲、女媧皆作人首蛇身形，尾部相纏繞，分別執矩、規，上、下分別繪日、月，周側布滿星辰，寓意陰陽和合、化生萬物。

展覽分兩期進行。第一期聚焦唐、五代書畫，第二期聚焦兩宋書畫。兩期展品完全不重複，意在以最大誠意呈現唐宋書畫的多元面貌。