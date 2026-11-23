英國經濟學人援引衛星圖像分析，專門關押中共高層官員的北京秦城監獄正在大規模擴建。今年初啟動的工程預計將新增至少三百間牢房，較原有數量增加約百分之五十，擴建規模為文革以來罕見，應與中共持續高壓反腐有關。

秦城監獄位於北京市昌平區小湯山鎮附近，是大陸唯一一座不隸屬司法部而由公安部管轄的監獄，因關押最高級別犯人而被稱為「中國第一監獄」。前政治局常委周永康、前政治局委員薄熙來等高官據悉即關押在此。

經濟學人公布秦城監獄二○一六、二○二一、二○二三和二○二六年衛星對比圖，二○一六年監獄西側還是大片農田；二○二一年大規模施工；二○二三年新監區已成形。二○二六年出現三處明顯變化：新增牢房、擴建行政樓，以及東側的新施工工地。西側還新增約七公頃營區。

秦城監獄擴建與中共近年高強度反腐有關。中紀委公布，今年截至本月十五日，再有五十九名「中管幹部」被查。

「環球人物」曾揭密秦城監獄，建於一九五八年，按關押對象不同，可分四階段。一九五○、六○年代，關押主要對象是滿清要員、日本戰俘和國民黨戰犯，軍銜少將以上；文革時期關押對象是高級右派和「反革命頭目」；一九七○、八○年代，主要對象是林彪和四人幫成員；一九九○年代以來，主要對象為省部級官員。