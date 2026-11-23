美中「川習三會」落幕之際，美國持續封堵大陸電信業。聯邦傳播委員會（ＦＣＣ）十九日表決通過，禁止中國移動、中國電信及中國聯通等電信商直接取得美國電話號碼，擴大電信服務限令。大陸商務部昨強硬回應，批評相關措施違背中美兩國元首達成的重要共識，中方將採取必要措施，堅定維護自身利益。

ＦＣＣ稱該舉措是進一步加強遏止自動撥號詐騙電話及中國網路間諜活動的國安措施。ＦＣＣ主席卡爾聲明稱，ＦＣＣ作出這項決定，將加強美國抵禦不法分子及非法自動撥號電話的第一道防線。

大陸商務部昨批評ＦＣＣ濫用監管權力，泛化國安風險，在缺乏依據下，違反非歧視和公平競爭原則，肆意汙衊、惡意打壓中國電信企業在美運營。並指ＦＣＣ近期持續推動中美兩國在電信、通信和檢測認證領域「脫鉤斷鏈」，有關做法違背兩國元首達成的重要共識，破壞中美經貿穩定局面，中方堅決反對。敦促美方立即撤銷有關措施，回到通過磋商解決問題的正確道路上。

ＦＣＣ此前已禁止前述三家大陸電信業者向美國提供國際電信服務。ＦＣＣ也禁止使用華為和中興設備的ＩＰ供應商提供的服務。這兩家陸企已被ＦＣＣ列入國安風險名單。

針對川習三會，路透報導，大陸國家主席習近平破例在機場迎接川普，給足川普面子，不過在實質內容上並非如此慷慨。雙方聲明未提及脆弱的貿易休戰、農業承諾、稀土、晶片管制等。除了黃豆，中方其他承諾的農產品採購僅完成一小部分，稀土出貨量仍遠低於貿易戰升級前水準。