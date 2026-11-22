大陸外交部發言人22日宣布，中共政治局委員、中央政法委書記陳文清22日至28日赴德國出席第六次中德高級別安全對話，並訪問德國和奧地利。外界關注這場對話是否能作為中德經貿摩擦減壓閥，同時也是關注中歐關係的風向標。

在APEC峰會期間，中美俄三方元首會談之後，歐洲視角耐人尋味。德國總理梅爾茨19日在柏林舉行的烏克蘭「自願聯盟」峰會後的新聞發布會上表示，任何將烏克蘭和歐洲排除在外的結束戰爭外交談判都不會成功。他指「雅爾塔模式」無法為烏克蘭帶來和平，而歐洲絕不接受自身再次分裂。

值得注意的是，陳文清此行正值中德近期保持高層互動之際。德國總統史坦麥爾上月底對中國展開為期五天的國事訪問，並分別與大陸國家主席習近平和大陸國務院總理李強會面。這是德國總統時隔近八年再次訪華。

習近平在會晤中呼籲德國堅持務實友好的對華政策，並強調中歐合作大於競爭、共識大於分歧；李強說，中國願同德國拓展汽車、化工、人工智能等領域合作，中國也願進口德國更多優質產品。

中德高級別安全對話機制自2017年建立以來，直至2019年皆由中央政法委秘書長出席，2019年以後，因德國推出「去風險」戰略，對話意願降低，加上俄烏衝突、疫情等多重因素，導致對話中斷，直至2023年恢復，中方出席代表的級別提升至中共中央政治局委員、中央政法委書記，第四次至今次都是由陳文清代表出席，突顯中方對該對話日益重視。