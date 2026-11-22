中國大陸積極爭取聯合國「海洋生物多樣性協定」（BBNJ）祕書處落戶廈門，但近期面臨到其他國家的競爭。比利時和智利於11月6日宣布將合併申辦秘書處，擬將秘書處設在智利瓦爾帕萊索，將信息交換機制設在比利時布魯塞爾。專家分析這將檢驗國際社會如何看待中國日益增長的領導意願。

聯合國「海洋生物多樣性協定」於今年1月生效，該協定建立了首個法律框架，用以保護公海（佔全球海洋總面積近三分之二）的海洋生物。首屆締約方大會計劃於2027年1月11日至22日在紐約聯合國總部召開，屆時將確定秘書處所在地。

中方早於今年1月條約生效前便已經決定申請將「海洋生物多樣性協定」秘書處設在廈門。中方強調，廈門不是只爭一個辦公地點，而是爭取成為全球海洋治理的重要節點。

對於比利時與智利舉動，大陸外交部發言人毛寧12日在記者會上表示，比利時和智利此舉「未同廣大《協定》締約方協商」。比智方案將申辦工作政治化、陣營化，不僅破壞公平、友好、健康的競爭原則，也違背多邊主義的應有之義。

南華早報報導，比利時和智利這份看似最後一刻達成的協議，被一些人認為是試圖以策略勝過中國，引發關於中方可能採取反制的猜測。部分環保倡導者私下表示，對中方針對比智方案的強硬措辭「感到意外」。另一些人則稱，中方需要更有力地推廣其方案。

美國亞洲協會政策研究所中國氣候中心主任李碩表示，比智方案讓秘書處所在地的競爭「更加激烈和微妙」。能否找到適當的解決方案，是對相關各方的重大考驗，也是對中國外交技能和遠見的考驗。

李碩指出，世界將如何回應，反過來也會表明中國將如何對待其未來的國際領導地位，如果中國願意這樣做，但被國際社會拒絕，這會影響中國未來的領導意願。

香港城市大學法律學院教授王江雨指出，77國集團以及擁有54個成員國的非洲集團，對中國的申辦方案和比智方案均表示歡迎。「中國無疑是全球南方的領導者之一，可能是最主要的領導者，但中國不能認為這理所當然。」，「我們（中國）不能理所當然地認為，我們天然代表全球南方。」王江雨在海南華陽海洋合作與治理研究中心近期舉辦的研討會上如此提醒。