陸委會主委邱垂正22日出席「雪域論壇—2026尋找共同點」圖伯特（西藏）國際研討會時表示，大陸《民族團結進步促進法》不僅強化民族同化與思想控制，更將台灣納入民族工作範疇，形同將兩岸交流納入促統要求，並企圖透過域外適用擴張長臂管轄。他指出，這部法律是中共對台法律戰從「反獨」轉向「強制促統」的重要一環，政府將從預防、保護、反制三方面因應。

邱垂正在研討會上表示，中共今年7月1日施行《民族團結進步促進法》，這部法律是中共近年構建「長臂管轄網絡」的重要一環，帶來三個層面的影響。

他首先指出，中共假借「共同體意識」之名，強化思想控制與同化政策。這部法律表面上以促進民族團結、共同發展為名，實際上是將中共政治意志透過法律制度深入人民生活，要求教育、文化、宗教、語言等領域服從政治要求與立場。

邱垂正表示，這樣的作法最令人憂慮的是，將逐步壓縮不同民族的文化、語言、宗教及歷史認同，尤其西藏、新疆等地的民族、宗教及文化生活，可能面臨更大壓力。他呼籲，真正的民族團結應建立在尊重差異、保障權利及自由選擇的基礎上，而非透過法律強制塑造單一思想與認同。

其次，邱垂正指出，這是以「民族團結」包裝「國家統一」的法律，標誌著中共對台法律戰從「反獨」轉向「強制促統」。這部法律首次在法律層次將台灣納入民族工作範疇，明定要「深化兩岸各領域融合發展」，增進台灣同胞對中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感，並增強同屬中華民族、同是中國人的認識。

邱垂正表示，中共過去主要透過《反分裂國家法》和刑法，對其認定涉及「分裂國家」或「間諜」活動的人士進行追訴，但自「促進法」施行後，只要沒有配合促進統一，都可能被認定為「破壞民族團結」並遭到制裁。未來中共可在各面向的兩岸交流活動中納入促統內涵與標準，讓兩岸交流變成中共推動統戰及政治控制的工具。

邱垂正指，第三是這部法律納入域外適用規定，企圖將中共的政治管轄與思想控制延伸至境外，並結合跟監、騷擾、恐嚇，甚至暴力攻擊等手段，迫使不同意其政治主張的人噤聲。

邱垂正並以在台港人湯偉雄遭潑漆、媒體人矢板明夫遭襲、喜劇演員黃逸豪遭遇「假車禍」，以及《國有器官》紀錄片發行商與放映戲院遭炸彈恐嚇等事件為例，指出中共企圖透過鎖定具指標性的意見領袖，在台灣社會製造恐懼，並對國際友台力量發出警告。

邱垂正表示，面對中共「以法促統」與跨境鎮壓，行政院已督導成立「跨國（境）鎮壓跨機關協處平台」，將保護國人的工作提升至跨部會層級。政府也已將赴陸港澳旅遊警示調升為「橙色」，呼籲國人非必要避免前往，若確有必要，應於行前至陸委會「赴陸港澳動態登錄系統」完成登錄，以便政府提供及時協助。