陸委會主委邱垂正今天出席一場研究討會時表示，根據中國今年7月1日行施的「民族團結進步促進法」，只要沒有配合促進統一，都可能被認定為「破壞民族團結」並遭到制裁，增加國人赴陸及參與交流的風險。

邱垂正22日出席達賴喇嘛西藏宗教基金會舉辦的研討會，探討如何因應中共複合性施壓及「民族團結進步促進法」等法律帶來的影響時，作上述表示。

邱垂正指出，「民族團結進步促進法」首次在法律層次將台灣納入其民族工作範疇，明定要「深化兩岸各領域融合發展」，增進「台灣同胞對中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感，增強同屬中華民族、同是中國人的認識」。

他表示，中共過去主要透過「反分裂國家法」和刑法，對其認定涉及「分裂國家」或「間諜」活動的人進行追訴。但自「民族團結進步促進法」施行後，只要沒有配合促進統一，都可能被認定為「破壞民族團結」並遭到制裁，增加國人赴陸及參與交流的風險。

邱垂正提到，「民族團結進步促進法」將「強制統一」及「民族團結」提升為法律要求後，未來中共可在各面向的兩岸交流活動中，納入促統內涵與標準，讓本應健康有序、不帶政治前提的兩岸交流活動，變成中共推動統戰及政治控制的工具。

他指出，「民族團結進步促進法」成為跨境鎮壓的法律工具。該法律納入域外適用規定，企圖將中共的政治管轄與思想控制延伸至境外。

邱垂正最後表示，台海與區域和平穩定的願景，仍將面臨諸多嚴峻挑戰，但台灣會堅守對民主、自由、人權與法治這些普世價值。